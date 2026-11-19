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19.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,18 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 75,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'881 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 75,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,24 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 24'154 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 25,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 1,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,76 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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