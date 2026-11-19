Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'801 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 74,42 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,24 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 237'635 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,61 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach unten.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,88 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group