Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag tiefer

Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,86 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'324 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie sank bis auf 63,56 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,76 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 38'457 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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