Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Holcim
Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,06 CHF.
Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,06 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'335 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 63,56 CHF. Mit einem Wert von 63,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334'278 Holcim-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,85 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Abschläge von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingefahren
Shell-Aktie nur wenig beeindruckt: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
16:29
|Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Holcim (finanzen.ch)
|
12:29
|Holcim Aktie News: Holcim wird am Montagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SIX-Handel SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.