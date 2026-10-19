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19.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Holcim

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Holcim

Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,06 CHF.

Holcim
64.21 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,06 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'335 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 63,56 CHF. Mit einem Wert von 63,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334'278 Holcim-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,85 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Abschläge von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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