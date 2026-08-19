Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’363 0.3%  SPI 20’203 0.2%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’129 0.0%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’361 0.6%  Bitcoin 52’086 -1.0%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 91.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
ETF Sparplan

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 69,64 CHF abwärts.

Holcim
69.50 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 69,64 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'346 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 69,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 29'167 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 18,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 13,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4688 18.09.2026 143969738
Long 12.4036 19.03.2027 143969742
Long 694.6 16.10.2026 158827908
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3894 19.03.2027 158463449
Short 11.9759 21.08.2026 158463447
Short 347.3 18.09.2026 153511632
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3389 12.17 154811462
Long 11.5767 6.94 155268998
Long 31.5727 1.35 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3145 11.73 158464433
Short 11.3869 4.87 159435551
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 146215911
Long 8 -10.16 147182342
Long 12 -5.88 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten