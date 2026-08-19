Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 69,64 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'346 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 69,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 29'167 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 18,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 13,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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