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19.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Minus

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 69,40 CHF abwärts.

Holcim
69.53 CHF 0.33%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 69,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'338 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,30 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,48 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138'829 Stück gehandelt.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 15,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,71 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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