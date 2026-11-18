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18.11.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Die Aktie von Holcim zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Holcim-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 74,66 CHF.
Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 74,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'929 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 75,12 CHF. Bei 74,34 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 339'321 Aktien.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 19,50 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Holcim am 18.11.2026
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