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18.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zieht am Mittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Holcim. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,88 CHF nach oben.
Die Holcim-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'971 Punkten notiert. Bei 75,12 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,34 CHF. Zuletzt wechselten 199'784 Holcim-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 9,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 24,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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