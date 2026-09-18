Holcim Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Holcim

Um 16:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 67,86 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'852 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 67,62 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,02 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 985'135 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,63 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Kursverlust von 11,44 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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