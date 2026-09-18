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18.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit roter Tendenz

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,08 CHF.

Holcim
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,08 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'937 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 67,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,02 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 852'193 Holcim-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 21,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 11,72 Prozent sinken.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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