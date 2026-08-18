Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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18.08.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 70,98 CHF.
Die Holcim-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 70,98 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 70,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'882 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von 16,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,33 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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