Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 70,14 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'265 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 70,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,90 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152'374 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Gewinne von 17,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Mit einem Kursverlust von 14,31 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 CHF. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,70 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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