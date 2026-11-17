Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,76 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'028 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 74,34 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,68 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 253'053 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 19,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 1,70 CHF je Wertpapier. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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