Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 74,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'094 Punkten steht. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,52 CHF nach. Bei 74,68 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 129'315 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,64 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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