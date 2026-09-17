Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,04 CHF. Bei 68,74 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37'089 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. 19,62 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 12,90 Prozent wieder erreichen.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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