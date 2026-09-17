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17.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 68,50 CHF.

Holcim
68.70 CHF 0.29%
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Bei der Holcim-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 68,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,22 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Holcim-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,74 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 238'551 Holcim-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,50 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 12,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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