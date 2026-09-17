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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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17.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim behauptet sich am Mittag

Holcim Aktie News: Holcim behauptet sich am Mittag

Die Aktie von Holcim hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Holcim-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 68,46 CHF.

Holcim
68.70 CHF 0.29%
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Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Holcim-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 68,46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'885 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 69,04 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,20 CHF nach. Bei 68,74 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 139'934 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,21 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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