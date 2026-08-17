Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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17.08.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verliert am Vormittag
Die Aktie von Holcim gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 71,40 CHF nach.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 71,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,60 CHF. Bisher wurden heute 29'643 Holcim-Aktien gehandelt.
Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 18,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,70 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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