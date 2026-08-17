Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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17.08.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,54 CHF ab.
Die Holcim-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 71,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 71,26 CHF. Mit einem Wert von 71,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175'698 Holcim-Aktien.
Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 15,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Mit einem Kursverlust von 15,99 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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