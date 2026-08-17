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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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17.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag mit Kursplus

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Holcim zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 71,78 CHF.

Holcim
71.50 CHF -0.85%
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Die Holcim-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 71,86 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 89'954 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 13,04 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 16,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,70 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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