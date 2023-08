Holcim Aktie News: Holcim verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Holcim-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 59,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 10'951 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 60,04 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 175'140 Holcim-Aktien.

Am 27.07.2023 markierte das Papier bei 62,76 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,28 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 52,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.07.2023 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -11,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5'725,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6'440,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Holcim am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,20 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch