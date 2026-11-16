Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 75,48 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 75,70 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,00 CHF. Zuletzt wechselten 45'844 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 25,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,76 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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