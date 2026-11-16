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16.11.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit Kursplus

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 75,36 CHF.

Holcim
75.41 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 75,36 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'231 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 76,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 390'500 Holcim-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,53 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 10.4667 6.62 162353928
Short 18.84 2.46 158464433
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