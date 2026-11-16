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16.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Montagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 75,32 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 75,32 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 76,00 CHF. Bei 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 196'036 Holcim-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,21 Prozent.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,76 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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