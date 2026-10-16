Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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16.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Holcim zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,54 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 64,54 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,92 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 64,36 CHF. Zuletzt wechselten 98'565 Holcim-Aktien den Besitzer.
Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,88 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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