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16.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Freitagmittag fester

Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Freitagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 64,84 CHF zu.

Holcim
64.36 CHF 0.46%
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Die Holcim-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 64,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'359 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,96 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 64,36 CHF. Bisher wurden heute 170'380 Holcim-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Mit einem Zuwachs von 27,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Holcim am 16.10.2026

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