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16.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 67,72 CHF.

Holcim
68.05 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 67,72 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,72 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,08 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'134 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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