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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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16.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Holcim. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,22 CHF.

Holcim
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Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 68,42 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,08 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215'197 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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