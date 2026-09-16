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16.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Holcim-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,20 CHF.

Holcim
68.31 CHF 0.69%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 68,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'860 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 68,26 CHF. Bei 68,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 94'463 Holcim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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