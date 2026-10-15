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15.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahezu unverändert

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 64,26 CHF.

Holcim
64.06 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Holcim-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 64,26 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'230 Punkten steht. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 64,30 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 63,80 CHF. Bei 63,92 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 42'558 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 6,47 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,73 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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