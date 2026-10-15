Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 63,94 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'296 Punkten steht. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,62 CHF ab. Bei 63,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 304'231 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 29,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 6,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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