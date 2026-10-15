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15.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 63,88 CHF abwärts.

Holcim
64.06 CHF -1.28%
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Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 63,88 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'192 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 63,80 CHF. Mit einem Wert von 63,92 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 149'994 Holcim-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 29,21 Prozent zulegen. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 6,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,73 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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