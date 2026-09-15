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15.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Vormittag ins Minus

Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 68,06 CHF.

Holcim
67.35 CHF -1.10%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,06 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,04 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'630 Holcim-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 13,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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