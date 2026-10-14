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14.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag gesucht

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 64,90 CHF.

Holcim
64.00 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 64,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'067 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,96 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,54 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119'226 Stück gehandelt.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 7,40 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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