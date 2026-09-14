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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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14.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 69,80 CHF ab.

Holcim
69.56 CHF -0.66%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 69,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'881 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Holcim-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,52 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,58 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 22'633 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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