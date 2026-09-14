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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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14.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit roter Tendenz

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 68,94 CHF ab.

Holcim
68.09 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 68,94 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'904 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 68,94 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,58 CHF. Bisher wurden heute 261'752 Holcim-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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