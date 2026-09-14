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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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14.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag mit roter Tendenz

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Holcim gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 69,54 CHF.

Holcim
69.56 CHF -0.67%
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Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 69,54 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,30 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,58 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 153'297 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 18,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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