Holcim Aktie News: Holcim legt am Nachmittag zu

Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 72,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'350 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,42 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,22 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 202'991 Holcim-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 14,64 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,68 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

Holcim-Aktie in Rot: Verkauf des Philippinen-Geschäfts