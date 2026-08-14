Holcim Aktie News: Holcim am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 72,32 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 72,42 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,22 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102'007 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 16,90 Prozent sinken.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,68 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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