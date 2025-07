Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag schwächer

Die Holcim-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,82 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'907 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 62,58 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 62,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 46'537 Holcim-Aktien.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,63 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 43,29 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 24.07.2026.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

