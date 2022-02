Holcim Aktie News: Holcim tendiert südwärts

Zuletzt ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1.8 Prozent auf 50.48 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'020 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 49.60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50.20 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 958'042 Stück gehandelt.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2023 4.84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Holcim Ltd. (vormals LafargeHolcim Ltd.) ist weltweit einer der grössten Anbieter von Baustoffen wie Zement, Kies, Sand, Transportbeton und Betonzusatzmittel. Zusätzlich zu dem Kerngeschäft bietet die Gruppe Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Management, Maschinenbau und Support an. Das Unternehmen strebt ein zirkuläres Geschäftsmodell an und ist bemüht nachhaltigere Baustoffe zu entwickeln. Lösungen wie ECOPact ermöglichen klimaneutrales Bauen und mit Produktinnovationen wie Susteno bietet Holcim auch umweltfreundlichere Baustoffe an, in denen Abfallstoffe wiederverwendet oder energetisch genutzt werden.

