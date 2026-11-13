|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 74,92 CHF ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,92 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. Bei 74,30 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 207'557 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Holcim-Aktie dennoch knapp höher: Baustoffkonzern wird Ziel eines Cyberangriffs - Hacker erbeuten grosse Datenmenge
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Holcim Aktie News: Holcim verbilligt sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Holcim am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.