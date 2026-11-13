Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,92 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. Bei 74,30 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 207'557 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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