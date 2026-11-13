Holcim Aktie News: Holcim verbilligt sich am Freitagnachmittag

Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 74,64 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 74,30 CHF. Bei 74,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 476'104 Aktien.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 10,58 Prozent wieder erreichen. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 19,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,76 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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