Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Um 12:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,86 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'113 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 74,30 CHF. Bei 74,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 338'698 Holcim-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 10,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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