Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 64,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'035 Punkten liegt. Bei 64,66 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,16 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'320 Holcim-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 21,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 7,02 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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