Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 64,64 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 64,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'035 Punkten liegt. Bei 64,66 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,16 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'320 Holcim-Aktien umgesetzt.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 21,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 7,02 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
Shell-Aktie nur wenig beeindruckt: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Zürich: SMI im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.