Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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13.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verteidigt Stellung am Nachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Holcim. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Holcim-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 64,26 CHF.
Die Holcim-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 64,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie legte bis auf 64,84 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,04 CHF nach. Bei 64,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194'783 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 6,47 Prozent sinken.
Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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