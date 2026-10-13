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13.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Mittag fester

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Holcim zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 64,72 CHF.

Holcim
64.56 CHF 1.09%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 64,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'060 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 64,84 CHF. Mit einem Wert von 64,16 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 120'183 Holcim-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9815 5.75 154811463
Long 17.9389 3.15 160577401
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3386 10.39 160676096
Short 10.4161 6.45 161357126
Short 18.4514 2.43 161357125
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