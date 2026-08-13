Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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13.08.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Holcim. Zuletzt ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 71,64 CHF.
Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,64 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'489 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Holcim-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,56 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,98 CHF. Bisher wurden heute 29'136 Holcim-Aktien gehandelt.
Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit Abgaben von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 CHF belaufen. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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