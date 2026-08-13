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13.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag schwächer

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 71,74 CHF.

Holcim
71.62 CHF -1.08%
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Die Holcim-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,74 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'503 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 71,56 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,98 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174'962 Holcim-Aktien.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 1,70 CHF je Wertpapier. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,68 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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