Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Mittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 72,18 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 72,28 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,98 CHF. Bisher wurden via SIX SX 97'147 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 20,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 CHF ausgeschüttet werden. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,68 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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